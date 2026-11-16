Un registro audiovisual captado en el municipio colombiano de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, generó un intenso debate en las redes sociales tras mostrar la supuesta aparición de criaturas diminutas en plena luz del día, de acuerdo a lo que reporta el portal Heraldo de México.

La grabación, que dura menos de tres minutos, retrata la experiencia de dos hombres que recorren una zona boscosa de la Amazonía sudamericana cuando perciben movimientos inusuales entre la maleza.

Durante los primeros segundos del clip, se observa a un trabajador rural explicando la presencia de estas figuras mientras se escuchan extraños sonidos provenientes de la vegetación cercana.

Instantes después, una pequeña silueta logra divisarse caminando justo al lado del tronco de un árbol, provocando la inmediata sorpresa de quien opera el teléfono celular.

A diferencia del evidente nerviosismo de su acompañante, el agricultor mantiene una postura serena y asegura que este tipo de manifestaciones suelen ocurrir en grupos de tres o cuatro ejemplares.

El hombre del campo incluso señala la presencia de una segunda figura y afirma con total naturalidad que no representan un peligro porque aparentan ser dóciles.

Un aspecto que llamó poderosamente la atención de los internautas es la presencia de un perro que acompaña a los testigos, pero que permanece completamente indiferente hacia el lugar donde ocurren los hechos.

Ante este comportamiento, el autor del video especula en voz alta sobre la posibilidad de que los animales sean incapaces de percibir a estas entidades.

El desenlace de la grabación

Finalmente, el temor que experimentaba la persona detrás del lente le impidió acercarse más al árbol para obtener una toma más nítida de los supuestos seres.

El metraje concluye abruptamente con las siluetas aún visibles en el fondo, dejando abierto el interrogante entre el folclore regional y el escepticismo digital.