Un reciente video difundido en TikTok ha captado la atención de los internautas tras mostrar el presunto encuentro nocturno de dos jóvenes con la legendaria figura de La Llorona en medio del monte, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

Durante la grabación, el pánico se apodera de la escena cuando uno de los protagonistas advierte con desesperación: "Ernesto, no mam*s, no tiene rostro, la estoy grabando detrás de ti".

El material audiovisual, publicado originalmente por la cuenta especializada Expedientes del Terror, documenta cómo los dos amigos exploraban una zona boscosa durante la noche antes de ser sorprendidos por el espectro.

En las imágenes se observa a una entidad vestida de blanco posicionada a escasos centímetros detrás de uno de los jóvenes, quien reacciona gritando y huyendo precipitadamente junto a su compañero hasta ponerse a salvo tras escuchar la alerta: "Ernesto, no mam*s, no tiene rostro, la estoy grabando detrás de ti".

La difusión de este clip ha generado una intensa discusión en el ecosistema digital sobre la veracidad de este tipo de contenidos paranormales.

La vigencia de un mito ancestral

La leyenda de La Llorona, profundamente arraigada en la tradición oral hispanoamericana y muy presente en el imaginario popular boliviano, relata la condena eterna de una mujer que vaga lamentándose cerca de los ríos tras haber acabado con la vida de sus hijos.

Hoy en día, este relato trasciende las fronteras del folclore tradicional para consolidarse como un fenómeno recurrente en la cultura digital, impulsado por exploradores urbanos que buscan documentar lo inexplicable.

Lejos de perder fuerza con el paso de los siglos, la figura de este espectro se ha adaptado a las nuevas narrativas audiovisuales mediante producciones cinematográficas y tendencias virales en redes sociales.

De este modo, el eco de este mito mestizo continúa despertando fascinación y temor entre las audiencias modernas, manteniendo vigente el debate sobre los límites entre la realidad y la sugestión colectiva.