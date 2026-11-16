Durante los últimos días, diversas publicaciones en redes sociales generaron alarma entre internautas al advertir sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas programado para este martes 17 de noviembre de 2026.

No obstante, la versión que anuncia una caída global de la electricidad, el internet, la telefonía y los sistemas bancarios carece de sustento oficial y responde a la distorsión de un procedimiento técnico en Norteamérica.

El verdadero alcance del operativo en Estados Unidos

De acuerdo al medio Mega Noticias, el origen de la confusión radica en un simulacro nacional que ejecutarán de manera conjunta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Este ejercicio oficial consiste únicamente en una prueba rutinaria de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) para evaluar la capacidad de respuesta comunicacional ante eventuales desastres.

La prueba técnica está fijada para las 15:20 hora de Bolivia (16:20 en el horario chileno de referencia) y consistirá en la transmisión de un mensaje de aviso a través de estaciones de radio, canales de televisión abierta y servicios de cable o satélite.

Dicho procedimiento interrumpirá de forma breve la programación habitual para detectar fallos operativos, pero no enviará notificaciones a teléfonos celulares ni suspenderá el suministro eléctrico o financiero.

La operación está diseñada exclusivamente para la infraestructura de telecomunicaciones dentro del territorio estadounidense y cuenta incluso con el 3 de diciembre de 2026 como fecha de respaldo ante cualquier imprevisto climático.

En consecuencia, no existe ningún vínculo técnico ni anuncio oficial que respalde una interrupción de servicios básicos en Bolivia o en otros países de la región.

El temor colectivo se expandió rápidamente en plataformas digitales debido a cadenas que combinan datos reales con especulaciones sin evidencia científica ni institucional.

Estas publicaciones suelen entrelazar el ensayo estadounidense con supuestas predicciones de la serie animada Los Simpson y con guías preventivas de organismos internacionales sobre cómo preparar mochilas de emergencia en el hogar.