Antes de salir de casa, revisa el pronóstico para tu ciudad. Senamhi anticipa cielos nubosos y temperaturas cálidas.
17/11/2026 7:07
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 17 de noviembre una jornada de cielos nubosos y temperaturas altas en varias regiones, sobre todo en el Oriente.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que incrementaron.
La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas entre 8°C y 23°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá un día despejado y temperaturas entre 1°C y 22°C.
Potosí presentará una jornada despejada y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 24°C.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que registraron un aumento.
Cochabamba tendrá un día despejado y temperaturas entre 15°C y 34°C.
Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 14°C y 29°C.
Tarija tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 32°C.
Oriente
En el Oriente boliviano se registra un importante incremento de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos cielos nubosos y algunas lluvias.
Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 25°C y 33°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 23°C con una máxima de 37°C.
Cobija tendrá lluvias y temperaturas entre 24°C y 37°C.
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