El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 17 de noviembre una jornada de cielos nubosos y temperaturas altas en varias regiones, sobre todo en el Oriente.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que incrementaron.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas entre 8°C y 23°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá un día despejado y temperaturas entre 1°C y 22°C.

Potosí presentará una jornada despejada y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 24°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que registraron un aumento.

Cochabamba tendrá un día despejado y temperaturas entre 15°C y 34°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 14°C y 29°C.

Tarija tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 32°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un importante incremento de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos cielos nubosos y algunas lluvias.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 25°C y 33°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 23°C con una máxima de 37°C.

Cobija tendrá lluvias y temperaturas entre 24°C y 37°C.