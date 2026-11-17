Diez efectivos de la Policía Boliviana en el departamento de Cochabamba fueron sancionados con arrestos laborales de entre cuatro y cinco días tras ser identificados realizando videos para la plataforma TikTok mientras vestían el uniforme reglamentario de la institución.

La medida disciplinaria se ejecutó luego de que la entidad del orden emitiera un listado identificando a los funcionarios que incurrieron en el uso indebido de las prendas institucionales en redes sociales.

El inspector departamental de la Policía en Cochabamba, Saúl Lazo, confirmó las sanciones y recordó que estas conductas vulneran las normativas internas vigentes, específicamente la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

"Justamente ha salido un listado de aquellos efectivos policiales que hacen mal uso del uniforme realizando TikTok y todos esos funcionarios han sido sancionados. Aquí en Cochabamba tenemos 10 efectivos policiales que han hecho uso del uniforme de manera inadecuada y por esa razón han sido sancionados", explicó la autoridad policial.

Lazo enfatizó que el código policial prohíbe estrictamente este tipo de exposiciones públicas que desvirtúan la imagen del cuerpo de seguridad, advirtiendo que el uniforme exige respeto y decoro.

"De acuerdo a la Ley 101, existe una sanción de cuatro a cinco días de arresto. Este es un uniforme que representa a la institución policial, no es un disfraz. Entonces ningún efectivo policial tiene que tomarlo así; este uniforme se respeta porque nos representa", sentenció el Inspector Departamental.