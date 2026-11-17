El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió que las personas responsables de provocar incendios forestales sean sancionadas con todo el peso de la ley, luego de que se reportaran más de 7.000 hectáreas afectadas durante esta primera etapa de incendios.

El dirigente sostuvo que estos hechos no pueden seguir repitiéndose cada año y cuestionó a quienes, según afirmó, provocan quemas para depredar áreas naturales y ampliar sus espacios de producción.

“Más de 7.000 hectáreas quemadas en esta primera etapa y se debe actuar con celeridad. La justicia debe actuar de verdad con todo el peso de la ley, porque no podemos estar todos los años viviendo esto”, manifestó Cochamanidis.

Asimismo, aseguró que los incendios registrados fueron provocados y señaló que existen elementos que demostrarían su intencionalidad. En ese sentido, respaldó las acciones de las autoridades de Seguridad Ciudadana respecto a la detención de una persona presuntamente vinculada con estos hechos.

“Esto ha sido provocado, se ha demostrado. Por eso digo que tiene que ser llevada ante la autoridad para que, con todo el peso de la ley, pague por el daño que está haciendo”, expresó.

Cochamanidis insistió en la necesidad de que las investigaciones avancen con rapidez y que los responsables enfrenten las consecuencias legales por los daños ocasionados al medioambiente.