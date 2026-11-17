El exfiscal Julio César Porras y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, concluyeron este lunes sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones del denominado caso Roma.

Ambas exautoridades fueron trasladadas desde Santa Cruz hasta La Paz, luego de ejecutarse mandamientos de aprehensión en su contra. Tras prestar sus declaraciones, fueron conducidas en un vehículo policial, mientras se aguarda que la Fiscalía determine los siguientes pasos del proceso.

A su salida, Porras manifestó brevemente su posición frente a las acusaciones.

“Lo único que le puedo decir es que soy inocente”, expresó ante los medios de comunicación.

Defensa cuestiona falta de elementos concretos

El abogado defensor de Porras aseguró que, hasta el momento, el Ministerio Público no habría presentado elementos claros y concretos que establezcan la presunta participación de su cliente en los delitos investigados.

“Lastimosamente el Ministerio Público hasta el día de hoy no ha podido establecer con un elemento claro y concreto el tipo de delitos”, sostuvo.

El jurista explicó que la investigación contempla presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de una investigación que considera compleja por la cantidad de personas involucradas.

Abogado afirma que investigan a Porras por el cargo que ejercía

El defensor cuestionó que uno de los principales elementos utilizados en la investigación contra su cliente estaría relacionado con el cargo que desempeñó dentro del Ministerio Público.

“El principal elemento que se está utilizando por parte del Ministerio Público es el cargo que él ejercía. Es el único elemento objetivo que tenemos hasta el día de hoy”, manifestó.

Asimismo, consideró que se estaría atribuyendo responsabilidad a su defendido por haber formado parte de la institución durante la gestión de Roger Mariaca.

El abogado señaló que esperará conocer la imputación formal para asumir una posición más completa sobre el proceso.

Fiscalía definirá si presenta imputación y convoca a audiencia cautelar

La defensa indicó que todavía no conoce cuál será la situación procesal de Porras y que corresponde al Ministerio Público determinar si presenta una imputación formal y solicita una audiencia de medidas cautelares.

También descartó anticipar una posible salida alternativa, al señalar que primero deben conocer los fundamentos de la imputación.

El caso se encuentra relacionado con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico, que es investigada por la Fiscalía.