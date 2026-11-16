La defensa de Fernando Cerimedo volverá a solicitar la cesación a la detención preventiva durante la audiencia fijada para este lunes 16 de noviembre, a las 16:30, dentro de las investigaciones que se siguen en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El abogado defensor, Ernesto Giraldes, informó que la audiencia debía desarrollarse el pasado sábado; sin embargo, fue suspendida debido a problemas técnicos registrados en el penal de Chonchocoro, donde se encuentra recluido Cerimedo. Ante esta situación, la audiencia fue reprogramada para esta jornada.

“El día sábado se suspendió la audiencia porque hubo problemas técnicos en el penal de Chonchocoro. Y bueno, fue derivada para ahora a las 16:30, donde vamos a solicitar nuevamente la cesación a la detención preventiva”, explicó Giraldes.

El jurista también indicó que la defensa trabajó en la documentación que había sido observada anteriormente y aseguró que parte de esas observaciones ya fueron subsanadas. Ahora esperan que los documentos presentados sean tomados en cuenta durante la audiencia.

“Ya hemos subsanado parte de la documentación que fue observada, en el cual esperemos que pueda ser valorada. Y bueno, esperemos que tengamos éxito en esto”, manifestó.

Pese a la suspensión de la anterior audiencia, la defensa mantiene su intención de conseguir que Cerimedo pueda dejar la detención preventiva. Giraldes aseguró que continuará con las acciones legales necesarias hasta alcanzar ese objetivo.

“Igual vamos a seguir continuando nosotros hasta obtener su libertad del mismo”, concluyó el abogado.