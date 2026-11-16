Porras y Quezada ya están rumbo a La Paz por el denominado ‘caso Roma’

A las 13:11 de este lunes 16 de noviembre, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antidroga Julio César Porras fueron sacados de las celdas policiales del aeropuerto internacional de Viru Viru para abordar un avión con destino a la ciudad de La Paz, donde continuarán las investigaciones por el denominado ‘caso Roma’.

El traslado se concretó después de permanecer en instalaciones aeroportuarias. Cerca de las 11:40, ambos habían sido llevados desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en Santa Cruz, hasta Viru Viru, donde aguardaron bajo custodia policial antes de ser embarcados.

Quezada y Porras fueron aprehendidos el domingo y pasaron la noche en dependencias de la Felcc. Este lunes, su traslado a La Paz marcó el inicio de una nueva etapa de las actuaciones investigativas relacionadas con este caso.

En este proceso también figura como investigado el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Cantumarca, en Potosí.

La situación judicial de ambos se produce después de que enfrentaran otro proceso de relevancia pública: el denominado ‘caso maletas’. En esa investigación, tanto Quezada como Porras se sometieron a un procedimiento abreviado y recibieron una sentencia de tres años de prisión.