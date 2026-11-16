El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antidroga Julio César Porras fueron trasladados este lunes desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, desde donde serán llevados a la ciudad de La Paz para continuar con las investigaciones por el denominado caso Roma.

El traslado se produjo pasadas las 11:40, bajo custodia policial. Ambos habían sido aprehendidos el domingo y permanecieron durante la noche en instalaciones de la Felcc, en Santa Cruz.

De acuerdo con la información conocida, Quezada y Porras deberán continuar en La Paz con las actuaciones investigativas relacionadas con este proceso, en el que también se encuentra investigado el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, actualmente detenido en el penal de Cantumarca, en Potosí.

La nueva aprehensión de ambos se produce después de que enfrentaran un proceso judicial por el denominado caso maletas. En ese caso, tanto Quezada como Porras se sometieron a un procedimiento abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión.