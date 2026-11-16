El actor británico Robert Pattinson será el próximo James Bond

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

«Identidad confirmada», reza la publicación compartida hoy en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve (‘Dune’) y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028.

Con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente secreto desde 2006, con ‘Casino Royale’ y durante cinco películas, hasta ‘No time to die’ (‘Sin tiempo para morir’), en 2021.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (‘Eternity’), Josh O´Connor (‘Challengers’), o Jack Lowden (‘Slow Horses’), entre otros.

La próxima película de la saga será además la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica ‘Crepúsculo’ y recientemente ha participado en películas como ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, o ‘Primetime’, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.