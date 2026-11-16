Una persona pierde la vida tras ser atropellada en la Autopista La Paz-El Alto

Una persona de sexo masculino perdió la vida tras ser atropellada en el desvío de la autopista que conecta con la avenida Vásquez, en la ciudad de La Paz. El hecho se registró la mañana de este lunes y fue atendido por efectivos policiales de la EPI Bosquecillo.

De acuerdo con el informe preliminar, los uniformados se trasladaron hasta el lugar tras recibir una alerta de la oficina de seguridad patrullas sobre la presencia de una persona fallecida en la vía pública.

"Nos constituimos inmediatamente donde sí se pudo verificar a una persona de sexo masculino. No se puede determinar la edad porque ha sido desfigurada la parte de la cara y el cráneo", informó el encargado de la EPI Bosquecillo.

El efectivo policial señaló que en el lugar se encontraron indicios que apuntan a un posible atropello. Entre ellos, huellas sobre la vía y señales de que el cuerpo habría sido arrastrado varios metros.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el hecho, identificar al vehículo involucrado y determinar las circunstancias en las que la víctima perdió la vida.