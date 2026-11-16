Un camión cisterna que transportaba agua chocó contra un vehículo particular de radiotaxi la mañana de este lunes en la zona de San Jorge, en la ciudad de La Paz. El hecho se registró cerca de las 06:50, a media cuadra de la residencia presidencial.

Según el relato del conductor afectado, él circulaba con el semáforo en verde cuando el camión cisterna ingresó a la vía en sentido contrario y lo impactó, arrastrando su motorizado aproximadamente cinco metros.

"Yo estaba pasando verde, pero el camión se ha metido contrarruta ", relató el conductor, quien aseguró que el impacto fue tan fuerte que intentó salir de su vehículo al temer que fuera arrastrado hacia un barranco.

Asimismo, denunció que el conductor del camión cisterna se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y señaló que estaba detenido en el vehículo de la unidad de Tránsito.

Personal policial llegó al lugar para realizar las primeras investigaciones y establecer las circunstancias del accidente. Mientras tanto, efectivos de Tránsito regulaban la circulación vehicular para evitar mayores congestionamientos en el sector.