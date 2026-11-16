Óscar Mario Justiniano presenta resultados de su primer año y anuncia nuevos proyectos para 2027

El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, presentó un informe sobre los resultados, avances y acciones desarrolladas durante su primer año de gestión. La autoridad destacó los avances en acceso al agua potable, saneamiento, apoyo al sector productivo, protección ambiental y simplificación de trámites.

Durante su exposición, Justiniano recordó que al asumir el cargo, en noviembre de 2025, encontró proyectos con distintos niveles de ejecución, obras inconclusas y procesos administrativos que requerían ajustes. También mencionó cuentas en recuperación coactiva por aproximadamente Bs 270 millones y programas productivos que necesitaban adecuarse a las necesidades de cada región.

Entre los principales resultados, destacó la puesta en marcha del Sistema Multipropósito, que garantiza agua potable para más de un millón de habitantes de El Alto; la consolidación de 23 nuevas obras hídricas y una inversión superior a los $us 9 millones en saneamiento en Potosí. Asimismo, resaltó el impulso a una planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija, con una inversión de $us 65 millones y beneficio directo para 52 mil familias.

En materia ambiental, informó que la superficie afectada por incendios forestales se redujo de aproximadamente 2,09 millones de hectáreas en 2025 a 930 mil hectáreas en 2026. Atribuyó este resultado al trabajo coordinado con comunidades y otras instituciones.

Respecto al apoyo productivo, señaló que se destinaron Bs 350 millones para beneficiar a más de 11 mil familias agricultoras de maíz y arroz. También destacó el impulso a la producción de café agroforestal y la inauguración del Centro Tecnológico de la Madera en Cobija, con una inversión superior a los 30 millones de bolivianos.

En el ámbito empresarial, resaltó que la renovación de la matrícula de comercio ahora es completamente digital e inmediata para más de 3.600 empresas. Además, las ferias Bolivia Produce generaron más de 106 millones de bolivianos en intenciones de negocio.

De cara al segundo año de gestión, el ministro anunció tres compromisos principales: fortalecer el acceso al agua y saneamiento, ampliar el respaldo a las familias productoras y dinamizar los mercados para los productos bolivianos. Entre las metas está concluir 27 obras en construcción, reactivar otras 10 y alcanzar la recepción definitiva de 39 proyectos en siete departamentos, beneficiando aproximadamente a 54 mil habitantes.

También anunció que se buscará fortalecer a 11.400 familias productoras de maíz y arroz en Santa Cruz, Beni, La Paz, Chuquisaca y Tarija, además de impulsar la cadena del cacao, promover la marca país Bolivia y ampliar las ferias y ruedas de negocios en los nueve departamentos.

Finalmente, Justiniano aseguró que la cartera continuará trabajando en la prevención de incendios forestales, con 25 jornadas preventivas previstas para 2027, y en la consolidación del Centro Tecnológico Maderero de Cobija.

La autoridad reconoció que todavía existen necesidades importantes y desafíos pendientes, pero sostuvo que el objetivo es consolidar una gestión orientada a resultados que fortalezca la producción, genere empleos, garantice el acceso al agua y promueva el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.