La posibilidad de instituir el Día del Hombre Boliviano cada 15 de noviembre continúa en trámite legislativo. La iniciativa plantea reconocer oficialmente esta fecha y otorgar media jornada de asueto con goce de haberes a los trabajadores de los sectores público y privado.

El proyecto propone establecer el 15 de noviembre de cada año como el Día del Hombre Boliviano, en homenaje a Julián Apaza, conocido históricamente como Túpac Katari, líder indígena que fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781.

La iniciativa fue impulsada por la entonces senadora Simona Quispe y está contemplada en el Proyecto de Ley N.º 242/2024-2025. Entre sus principales objetivos está reconocer el aporte de los hombres a la sociedad y generar espacios de reflexión sobre las nuevas masculinidades.

Además del reconocimiento oficial, la propuesta incluye un beneficio laboral: conceder media jornada de asueto con goce de haberes a los hombres que trabajan tanto en instituciones públicas como en empresas del sector privado.

En cuanto a su avance legislativo, el proyecto recibió luz verde del Senado en octubre de 2025. Posteriormente, el 29 de octubre de 2026, fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

¿Qué falta para que sea oficial?

Pese a estos avances, la propuesta todavía debe ser tratada y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. La aprobación de una comisión no significa que la norma ya haya sido aprobada por el conjunto de los legisladores.

Una vez que obtenga el respaldo de Diputados, deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente y llegar al Órgano Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación oficial.

Por tanto, el 15 de noviembre aún no está instituido oficialmente como el Día del Hombre Boliviano y el beneficio de media jornada de asueto tampoco está vigente.