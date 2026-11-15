Hoy tienes una cita con Red Uno: llega el segundo capítulo de “Bolivia Siglo XXI”

La serie documental presenta “La dramática transición”, un recorrido por uno de los periodos más complejos de la historia política y social de Bolivia.
15/11/2026 16:49
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Este domingo 15 de noviembre, Red Uno presenta el segundo capítulo de la serie documental “Bolivia Siglo XXI”, titulado “La dramática transición”, que aborda el periodo 2001-2006, marcado por una profunda polarización política y social.
El episodio propone un recorrido por los acontecimientos que marcaron el cierre del primer ciclo democrático iniciado en 1982 y dieron paso a una nueva etapa en la historia del país.
Una mirada a la historia reciente de Bolivia
A través de este capítulo, los espectadores podrán conocer los principales acontecimientos de un periodo determinante para la política nacional, caracterizado por tensiones sociales y transformaciones que marcaron el rumbo del país.
La producción busca recuperar los hechos que definieron aquella etapa y ofrecer una mirada documental sobre los cambios que experimentó Bolivia.
¿Dónde y cuándo verlo?
La cita es este domingo 15 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno, en señal abierta para todo el país.
La producción también tendrá una repetición los sábados a las 20:00.
Mira la programación en Red Uno Play