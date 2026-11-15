Hoy tienes una cita con Red Uno: llega el segundo capítulo de “Bolivia Siglo XXI”

Este domingo 15 de noviembre, Red Uno presenta el segundo capítulo de la serie documental “Bolivia Siglo XXI”, titulado “La dramática transición”, que aborda el periodo 2001-2006, marcado por una profunda polarización política y social.

El episodio propone un recorrido por los acontecimientos que marcaron el cierre del primer ciclo democrático iniciado en 1982 y dieron paso a una nueva etapa en la historia del país.

Una mirada a la historia reciente de Bolivia

A través de este capítulo, los espectadores podrán conocer los principales acontecimientos de un periodo determinante para la política nacional, caracterizado por tensiones sociales y transformaciones que marcaron el rumbo del país.

La producción busca recuperar los hechos que definieron aquella etapa y ofrecer una mirada documental sobre los cambios que experimentó Bolivia.

¿Dónde y cuándo verlo?

La cita es este domingo 15 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno, en señal abierta para todo el país.

La producción también tendrá una repetición los sábados a las 20:00.