Alcaldes se reunirán este lunes con el Gobierno para avanzar en la agenda 50/50

Los alcaldes de las ciudades capitales del país y de El Alto se reunirán este lunes con autoridades del Gobierno nacional para analizar una propuesta de redistribución de recursos económicos y avanzar en la agenda 50/50, con miras a fortalecer las finanzas de los municipios para la gestión 2027.

El encuentro está previsto para el mediodía y contará con la participación del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales; y el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, según informó el alcalde de La Paz, César Dockweiler.

La autoridad edil señaló que los municipios buscan avanzar en una propuesta que permita incrementar los recursos económicos que reciben, considerando las necesidades y responsabilidades que enfrentan los gobiernos locales.

Asimismo, explicó que los alcaldes acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar una redistribución de recursos que fortalezca la gestión municipal y permita atender las demandas de la población.

En esa línea, Dockweiler anunció que este lunes también recibirá en La Paz a alcaldes de diferentes municipios del departamento, con el objetivo de ampliar la coordinación y sumar a más autoridades locales a esta iniciativa.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), André Humérez, indicó que la situación económica del país hace necesario abordar también la asignación de recursos adicionales para los municipios.

Explicó que estos fondos permitirían a los gobiernos municipales cumplir con sus obligaciones económicas y atender los pagos pendientes antes del cierre de la gestión.