Viceministro responde a Saucedo y le pide rendir cuentas a la justicia

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santa María, respondió a las declaraciones públicas del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien negó tener vínculos con el narcotráfico y denunció una supuesta persecución.

La autoridad le pidió presentarse ante la justicia para responder por las investigaciones en su contra.

Santa María aseguró que el Gobierno nacional no tiene ninguna intención de interferir en las actuaciones de otros órganos del Estado, particularmente del Órgano Judicial, y rechazó que el país esté atravesando una situación similar a la de anteriores gestiones gubernamentales.

"El señor Saucedo se equivoca si cree que estamos en los tiempos del MAS. El Gobierno nacional no interfiere en las actividades de otros órganos del Estado, peor en el judicial", manifestó el viceministro.

Asimismo, cuestionó que Saucedo haya salido del país en lugar de presentarse ante las autoridades correspondientes. Según Santa María, el exmagistrado debería comparecer ante la justicia y presentar los descargos necesarios para responder a los señalamientos.

"Abandonar el país y decidir escapar, huir, fugar para no rendir cuentas como deberían hacerlo todos los ciudadanos", expresó la autoridad al referirse a su salida del territorio nacional.

Finalmente, Santa María reiteró que el Ejecutivo no ejerce ningún tipo de injerencia sobre el Ministerio Público y sostuvo que será esta instancia la encargada de asumir las acciones que correspondan dentro de las investigaciones.