Maestros cumple 13 días de huelga y prepara nuevas medidas de presión

La huelga de hambre del Magisterio Urbano continúa en el país, en medio de la posibilidad de ampliar las medidas de presión contra el anteproyecto de descentralización de los institutos tecnológicos.

La protesta cumple 13 días y las dirigencias departamentales y nacionales preparan reuniones para definir cómo continuará el conflicto.

En La Paz, más de 20 maestros permanecen instalados en un piquete de huelga de hambre en la casona del Magisterio. Las movilizaciones que se mantenían en otras ciudades serán concentradas en esta región para fortalecer la protesta.

Un representante del sector confirmó que desde este lunes se prevé masificar la medida con la incorporación de nuevos maestros.

“Van a justamente proceder a la selección de estos en las instancias orgánicas, departamentales y regionales para luego conformar un piquete general o reforzar más bien este”, explicó.

Además, la Confederación de Maestros tiene previsto realizar un ampliado nacional para analizar la coyuntura y determinar si se ejecuta un paro de 72 horas durante la próxima semana.

En Cochabamba, al menos cuatro maestros continúan en huelga de hambre. Los movilizados rechazan el anteproyecto que plantea la descentralización de los institutos tecnológicos y cuestionan que la propuesta haya sido elaborada sin consultar previamente a los docentes.

“Nosotros queremos que se elimine este anteproyecto porque no estamos de acuerdo, porque esto se está improvisando. No ha habido un plan de gobierno desde un principio”, manifestó uno de los representantes del sector.

La dirigente también advirtió que la medida podría perjudicar principalmente a los estudiantes de bajos recursos. “No estamos luchando siquiera por nosotros, porque muchos ya estamos en edad hasta de jubilación, pero el detalle es que esta descentralización va a perjudicar sobre todo a la gente que estudia de bajos recursos”, sostuvo.

En ese departamento, el Magisterio Urbano convocó a un ampliado para definir si continúa con la huelga de hambre o asume otras medidas de presión. Los maestros insisten en que no buscan únicamente la suspensión de la propuesta, sino su eliminación definitiva.

Por su parte, en Santa Cruz, el Magisterio Urbano realizó un ampliado de emergencia para analizar el conflicto y ratificar las determinaciones asumidas a nivel nacional.