Velasco destaca que tras la lluvia y trabajo de los Bomberos Taperas y Roboré no registran focos activos

El incendio forestal que comenzó en Taperas y se extendió hacia Roboré no registró focos activos durante el sobrevuelo realizado la mañana de este domingo, luego de varios días de trabajo de los equipos de emergencia y las lluvias caídas durante la madrugada.

La información fue confirmada por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, mediante una publicación en sus redes sociales, en la que destacó los resultados de las labores de combate contra el fuego.

Según la autoridad, el sobrevuelo efectuado esta mañana no identificó incendios activos en la zona, lo que representa un avance importante en las tareas para controlar la emergencia forestal.

Sin embargo, Velasco aclaró que los equipos de emergencia no bajarán la guardia y continuarán con el monitoreo durante las próximas 24 horas, con el objetivo de detectar cualquier posible reactivación de focos de calor y confirmar la liquidación total del incendio.

Asimismo, agradeció el trabajo de los bomberos forestales, bomberos voluntarios, el Ejército, los gobiernos municipales, FAN, NATIVA y todas las instituciones y personas que participaron en las labores para proteger los bosques.

"Nuestro compromiso es firme: seguir trabajando para mantener nuestro aire puro, proteger nuestra fauna y flora y preservar el patrimonio natural de Santa Cruz para las futuras generaciones", expresó el gobernador en su publicación.

La autoridad destacó que, aunque las condiciones actuales son alentadoras, las tareas de vigilancia continuarán hasta descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.