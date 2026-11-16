Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Comunidad

¡No te lo pierdas! Xona Streaming transmite el concierto “Ningún angelito más en la calle”

El concierto solidario reúne a artistas en Makro Parque para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad. La actividad se transmite en vivo a través de las plataformas digitales de Xona Streaming.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/11/2026 20:56

Agregar Reduno en
El evento se desarrolla en instalaciones de Makro Parque, en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El concierto solidario “Ningún Angelito Más en la Calle” se desarrolla este domingo 15 de noviembre en Makro Parque, con la participación de artistas que se suman a una iniciativa destinada a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad reúne música y solidaridad en una jornada que busca recaudar apoyo para ofrecer a tres elementos fundamentales: techo, alimentación y la palabra de Dios.

El evento se desarrolla desde las 19:30 y también se transmite en vivo a través del canal de YouTube de Xona Streaming, para que las personas puedan seguir el concierto y sumarse a esta causa.

Bajo el lema “Ningún Angelito Más en la Calle”, la jornada busca movilizar a la ciudadanía y generar conciencia sobre la importancia de brindar protección y mejores oportunidades a los que necesitan ayuda.

 

Mira la programación en Red Uno Play

Más leídas

Últimas noticias

Más leídas

Últimas noticias

Temas relacionados