¡No te lo pierdas! Xona Streaming transmite el concierto “Ningún angelito más en la calle”

El concierto solidario “Ningún Angelito Más en la Calle” se desarrolla este domingo 15 de noviembre en Makro Parque, con la participación de artistas que se suman a una iniciativa destinada a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad reúne música y solidaridad en una jornada que busca recaudar apoyo para ofrecer a tres elementos fundamentales: techo, alimentación y la palabra de Dios.

El evento se desarrolla desde las 19:30 y también se transmite en vivo a través del canal de YouTube de Xona Streaming, para que las personas puedan seguir el concierto y sumarse a esta causa.

Bajo el lema “Ningún Angelito Más en la Calle”, la jornada busca movilizar a la ciudadanía y generar conciencia sobre la importancia de brindar protección y mejores oportunidades a los que necesitan ayuda.