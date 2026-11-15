Alerta en Santa Cruz: se vienen jornadas de fuertes ráfagas de viento

La alerta naranja estará vigente del 16 al 20 de noviembre y contempla cuatro provincias cruceñas donde se esperan ráfagas de viento del noroeste.
15/11/2026 19:26
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El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz emitió una alerta naranja por vientos moderados a fuertes, vigente del 16 al 20 de noviembre de 2026, ante el pronóstico de ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora.
De acuerdo con el reporte de PROEPEL CLIMA, SDSC y la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), los vientos tendrán dirección noroeste y afectarán a las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ñuflo de Chávez y Chiquitos.
La alerta advierte sobre las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días y recomienda tomar medidas de prevención para reducir los posibles daños que puedan ocasionar las ráfagas de viento.
Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con la línea gratuita 800-148139, habilitada para atender este tipo de situaciones.
Desde la Gobernación recordaron que la prevención es fundamental para reducir los daños que pueden derivar de estos fenómenos climáticos.
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