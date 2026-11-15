Accidente entre un trufi y un camión deja varias víctimas en la ruta al norte de Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta Warnes con Satélite Norte, donde un vehículo de transporte público y un camión estuvieron involucrados en una colisión que habría dejado varias personas fallecidas.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto provocó la muerte de varias personas. Sin embargo, hasta el momento no se conocen las causas del accidente ni se ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

En las últimas horas se difundió una lista con los nombres de cuatro personas que serían las presuntas víctimas: Alejandra Mamani, Elisa Yucra, Lizeth Heredia y José Vaca.

Ante esta situación, se solicita a los familiares de estas personas apersonarse al Hospital Municipal de Warnes, para recibir información y realizar el procedimiento de identificación correspondiente.

Se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre las circunstancias del accidente y confirmen la identidad de las personas fallecidas.