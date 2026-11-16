El Magisterio Urbano mantiene su estado de emergencia y anunció que intensificará las movilizaciones a nivel nacional en rechazo al anteproyecto de ley de descentralización de los institutos tecnológicos. La dirigencia considera que la propuesta representa un riesgo para la educación pública y advierte sobre una posible privatización del sistema educativo.

Tras un ampliado de emergencia realizado en Santa Cruz, la representante del sector, Carol Ríos, informó que se ratificaron las determinaciones asumidas a nivel nacional y que ahora buscarán articular sus movilizaciones con otros sectores sociales y organizaciones.

"La movilización hoy ya no solamente es del sector magisterio, hoy estamos en una problemática nacional", manifestó Ríos, al señalar que se encuentran trabajando para unificar las medidas de presión.

Entre las acciones anunciadas, la dirigente indicó que no descartan un paro de 72 horas. La fecha será definida y comunicada la próxima semana, una vez que se establezca el contexto para ejecutar esta medida.

Asimismo, adelantó que existe la posibilidad de realizar una marcha de magnitud nacional este viernes, con la participación de distintos sectores organizados. También confirmó que enviarán más representantes de Santa Cruz a La Paz para fortalecer la huelga de hambre que se desarrolla en esa ciudad.

Ríos cuestionó la propuesta gubernamental y aseguró que la descentralización planteada es, en realidad, una forma de avanzar hacia la privatización de la educación. También observó la falta de información sobre el presupuesto destinado al sector para la gestión 2027 y denunció que existiría un recorte de recursos.