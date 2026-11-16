“No existe fecha para levantar la subvención a la gasolina”, aclara el Gobierno

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías descartó que el Gobierno tenga previsto levantar la subvención a la gasolina el próximo 12 de enero y aclaró que no existe ninguna fecha establecida para aplicar esa medida.

A través de un comunicado difundido este lunes 16 de noviembre, la cartera de Estado respondió a las versiones sobre un supuesto plazo límite para retirar el beneficio y aseguró que no se tomó ninguna decisión al respecto.

“El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira no ha tomado ninguna determinación respecto a una modificación o eliminación de la subvención a este carburante, ni para el 12 de enero ni para ninguna otra fecha”, señala el documento.

El pronunciamiento busca aclarar las versiones sobre un posible cambio en el precio de la gasolina y descarta que exista una decisión oficial al respecto.

Asimismo, el Ministerio exhortó a la población y a los actores económicos a mantener la calma, evitar la especulación y consultar únicamente los canales oficiales para informarse sobre posibles medidas relacionadas con los combustibles.

El comunicado fue emitido en La Paz este 16 de noviembre de 2026.