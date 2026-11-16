Santa Cruz: ABC amplía hasta el martes la circulación por la ruta La Angostura – Bermejo

La circulación vehicular en el sector Fallerón Petacas, en la carretera La Angostura–Bermejo, continuará habilitada sin restricciones durante este lunes 16 y martes 17 de noviembre, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La decisión fue asumida luego de concluir los trabajos de estabilización del talud y conformación de banquinas en este sector, donde se realizaron intervenciones en aproximadamente 160 metros de carretera para reforzar el terreno y reducir el riesgo de desprendimiento de rocas.

Con esta determinación, la ABC amplió por dos días más el paso libre en la ruta a Los Valles, que inicialmente estaba autorizado desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de noviembre.

La entidad estatal señaló que continuará realizando evaluaciones técnicas preventivas en la zona para verificar las condiciones de seguridad de la carretera. Asimismo, indicó que cualquier futura restricción vehicular será comunicada oportunamente a los usuarios.

Se recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y tomar en cuenta las condiciones del camino durante su desplazamiento.