El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 16 de noviembre una jornada de cielos nubosos acompañado de un leve descenso de temperaturas en algunas regiones.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que descendieron levemente.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas entre 7°C y 23°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 1°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 22°C.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con baja probabilidad de lluvias y temperaturas templadas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 11°C y 33°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 13°C y 26°C.

Tarija tendrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 29°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve incremento de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá lloviznas y temperaturas entre 24°C y 34°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 35°C.

Cobija tendrá una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 24°C y 35°C.