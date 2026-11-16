Los padres, madres y tutores de estudiantes cuyas cédulas de identidad terminen en 7 y 8 podrán cobrar esta semana el Bono Juancito Pinto de Bs 300, correspondiente al periodo del 16 al 22 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

El beneficio está destinado a estudiantes de nivel primario y secundario de unidades educativas fiscales y de convenio, además de alumnos de centros de educación especial habilitados.

El pago presencial se realiza en el Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas. Para acceder al beneficio, el padre, madre o tutor registrado debe presentar su cédula de identidad original, además de fotocopias simples de su documento y del carnet de identidad del estudiante.

Modalidades de pago

El bono también puede cobrarse mediante otras dos modalidades: el depósito directo en cuentas bancarias habilitadas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, siempre que el tutor haya realizado el registro correspondiente.

Los beneficiarios pueden verificar si el estudiante está habilitado para recibir el incentivo mediante la Plataforma de Consulta del Bono Juancito Pinto.

Cronograma de pago

El pago del bono se desarrolla del 26 de octubre al 6 de diciembre de 2026. En las áreas urbanas, el cobro presencial está organizado de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor registrado.

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

En las zonas rurales no existen restricciones por la terminación del documento de identidad. Asimismo, una vez concluido el cronograma, el cobro será irrestricto para todos los beneficiarios.

El incentivo consiste en un pago único de Bs 300 por cada estudiante habilitado.