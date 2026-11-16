Gobernación cruceña mantiene monitoreo de 72 horas en zonas afectadas por incendio

El incendio forestal que afectó a la zona de Taperas, en el municipio de San José de Chiquitos, se encuentra sin focos activos después de cuatro días de intensos trabajos de bomberos y las lluvias registradas durante el fin de semana.

Sin embargo, la Gobernación mantendrá un monitoreo durante 72 horas antes de declarar oficialmente extinguido el fuego.

La secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, Marisol Yabeta, informó que los sobrevuelos, las inspecciones terrestres y el uso de drones térmicos permitieron verificar que las llamas fueron controladas.

En el operativo participaron bomberos de la Gobernación, voluntarios, guardaparques y equipos municipales de San José de Chiquitos y Roboré.

“Nosotros hicimos el sobrevuelo después de las lluvias y pudimos identificar que ya no hay focos activos. Luego de eso, verificamos en dos frentes, se ha hecho la verificación en el área quemada y se han levantado drones térmicos. Efectivamente, también pudimos corroborar que ya no hay focos activos”, explicó Yabeta.

Pese a este resultado, la funcionaria aclaró que todavía no se puede declarar oficialmente extinguido el incendio, debido a los protocolos de seguridad.

“No lo dejamos todavía por protocolos como extinguido, sino que lo dejamos bajo monitoreo por 72 horas”, precisó. Durante ese periodo, el Sistema de Alerta Temprana continuará vigilando la zona y los bomberos permanecerán en apronte ante una posible reactivación.

En cuanto a los daños ambientales, Yabeta estimó que aproximadamente 8.000 hectáreas fueron afectadas, aunque aclaró que la cifra deberá ser confirmada mediante una evaluación posterior. También destacó que las llamas no alcanzaron las áreas protegidas de Ñembi Guasu ni la serranía del Valle de Tucabaca, que estaban entre las zonas de mayor preocupación durante la emergencia.

“Gracias a Dios no llegó a afectar nada. Lo que se ha quemado es como una pampa que tiene características de un bosque muy bajo. No llegó a afectar un bosque primario ni sectores cercanos a nuestras áreas de conservación”, sostuvo la secretaria.

Sobre la fauna silvestre, indicó que el personal especializado realizó verificaciones en el lugar y encontró huellas de animales, aparentemente de chanchos de monte, que habrían escapado hacia sectores no afectados por el fuego. También identificaron pequeñas cuevas que pudieron servir de refugio para otras especies.

Respecto al origen del incendio, la autoridad señaló que todavía no existe una causa confirmada y que continúan las investigaciones. Entre las hipótesis mencionó el ingreso de personas a la zona para realizar actividades de caza, que pudieron provocar el fuego por una colilla de cigarro.