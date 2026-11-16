Santa Cruz se prepara para una semana marcada por las altas temperaturas, lluvias y fuertes vientos del norte. Las condiciones meteorológicas elevarán el calor y provocarán una sensación de bochorno que podría superar en al menos 5°C la temperatura ambiente, según el reporte meteorológico N.º 279, correspondiente al periodo del 16 al 22 de noviembre, elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos del norte predominarán durante gran parte de la semana e incidirán directamente en el incremento de las temperaturas máximas en las distintas regiones del departamento. Las zonas de Cordillera y la Chiquitania serán las más calurosas, con registros que podrían alcanzar los 39°C.

En Andrés Ibáñez se esperan temperaturas máximas de 34°C, mientras que en el Norte Integrado llegarán a 35°C. En los Valles cruceños se prevén hasta 32°C. Por su parte, Cordillera y la Chiquitania tendrán jornadas con temperaturas de hasta 39°C.

El bochorno elevará la sensación térmica

La combinación de temperaturas elevadas y lluvias frecuentes generará condiciones de intenso bochorno. Según explicó Alpire, conocido también como el Señor del Clima, la sensación térmica será de por lo menos 5°C por encima de la temperatura ambiente.

Ante estas condiciones, se recomienda tomar suficiente agua, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 15:00, utilizar protector solar y vestir ropa liviana, preferentemente de colores claros.

Las recomendaciones deben ser tomadas especialmente en cuenta por los grupos vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

Martes con ráfagas superiores a 80 km/h

Uno de los principales riesgos del pronóstico estará relacionado con la intensidad de los vientos. Para este martes 17 de noviembre se prevén ráfagas del norte superiores a los 80 kilómetros por hora en la capital cruceña.

La fuerza del viento podría ocasionar la caída de árboles y tendidos eléctricos, por lo que Alpire alertó sobre la necesidad de que los servicios de emergencia del municipio y la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) estén preparados para atender posibles contingencias.

El viernes también se esperan ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora en sectores del departamento.

Lluvias y temperaturas por regiones

En las provincias Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas mínimas de 23°C y máximas de 34°C y 35°C, respectivamente. El cielo estará parcialmente cubierto a despejado, con periodos nublados principalmente durante el fin de semana.

En estas regiones se pronostican chubascos para el lunes, martes, jueves y domingo, mientras que el sábado se prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad. Los vientos del norte podrían superar los 80 km/h el martes y los 70 km/h el viernes.

En los Valles cruceños las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 32°C, con vientos del norte de hasta 50 km/h. Se esperan lluvias dispersas el martes, miércoles, jueves y viernes, además de precipitaciones moderadas a fuertes durante la madrugada del sábado y chubascos el domingo.

Para Cordillera se pronostican temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 39°C. Los vientos del norte superarán los 50 km/h, mientras que los del sur podrían alcanzar los 40 km/h. Se prevén lluvias dispersas el martes y miércoles, precipitaciones moderadas a fuertes el viernes y chubascos durante el fin de semana.

La Chiquitania también soportará temperaturas elevadas, con mínimas de 24°C y máximas de 39°C. En esta región se esperan ráfagas del norte superiores a los 70 km/h el martes y mayores a 60 km/h el viernes y domingo, principalmente en el este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican chubascos y lluvias dispersas durante la semana en Velasco, Ñuflo de Chávez, Guarayos y Chiquitos. Mientras que en Ángel Sandoval y Germán Busch se esperan chubascos y lluvias de moderadas a fuertes durante la semana.