Controlan incendio en Taperas; bomberos piden investigar el origen del fuego

El incendio forestal que desde el miércoles afectaba al municipio de San José de Chiquitos y a comunidades como Taperas e Ipias fue controlado en su totalidad, gracias al trabajo de los bomberos y las intensas lluvias registradas la madrugada del sábado.

Sin embargo, se mantendrá un monitoreo durante 72 horas para descartar posibles reactivaciones del fuego.

El capitán de bomberos Álvaro Castillo informó que el personal del destacamento UVR San José realizó una inspección en la zona y confirmó que ya no existen puntos de fuego activos. Explicó que las precipitaciones contribuyeron a extinguir el incendio, que presentaba un frente de avance de varios kilómetros.

Castillo precisó que, de acuerdo con los reportes disponibles, el fuego afectó a más de 5.000 hectáreas, principalmente de vegetación. Las comunidades de Taperas e Ipias estuvieron entre las zonas comprometidas por el avance de las llamas.

Respecto a la posible afectación a la fauna silvestre, el capitán señaló que no recibió reportes de animales quemados, aunque consideró que muchos pudieron escapar del fuego.

El jefe de bomberos advirtió que, pese a que el incendio fue controlado, es necesario mantener la vigilancia durante las siguientes 72 horas para evitar una reactivación por brasas o focos que pudieron quedar sin extinguir durante las labores de liquidación.

Por otra parte, Castillo pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales investigar el origen del incendio, tomando en cuenta que los focos de calor fueron registrados entre el miércoles y jueves.

Señaló que las coordenadas de inicio permitirán orientar las investigaciones y establecer responsabilidades.

“Los incendios en Bolivia no son casualidad; los incendios en Bolivia no son accidentales, muy pocos, serán un 10%, pero el resto son producidos por la mano del hombre”, manifestó Castillo.

Finalmente, sostuvo que identificar las causas y posibles responsables es fundamental para prevenir nuevos incendios forestales y evitar que este tipo de emergencias continúe afectando a la Chiquitania.