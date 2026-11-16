Kimi Glenn Salvatierra Ponferrada, un joven de 23 años nacido en Montero, Santa Cruz, perdió la vida tras ser atropellado presuntamente de manera intencional por el conductor de un furgón, quien después de embestirlo y golpearlo escapó del lugar.

El violento hecho ocurrió la madrugada del martes en la intersección de la avenida Maipú con Chacabuco, en la comuna de San Felipe, Chile. La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el caso como un homicidio, mientras el responsable continúa prófugo.

La historia de Kimi está marcada por el esfuerzo de una familia que dejó Bolivia en busca de nuevas oportunidades. Su hermana, Glenda Salvatierra, contó que el joven nació en Montero, departamento de Santa Cruz, y llegó a Chile junto a su madre para encontrar mejores condiciones de vida.

Actualmente residía con sus familiares en la población Sargento Aldea y trabajaba en labores agrícolas. Precisamente, la madrugada en que ocurrió la tragedia se dirigía a cumplir con su jornada laboral cuando fue interceptado por el vehículo.

Su hermana lo recuerda como un muchacho tranquilo, trabajador y alejado de los conflictos.

"Mi hermano era un chico muy tranquilo, nada, no se metía con nadie", relató Glenda, quien aseguró que Kimi no tenía problemas conocidos, deudas ni vínculos con malas compañías.

La familia todavía intenta comprender por qué alguien pudo ensañarse de esa manera con el joven. "Yo pienso que lo confundieron porque mi hermano era muy tranquilo", expresó su hermana, sin encontrar una explicación para el ataque.

Kimi también mantenía una relación sentimental a distancia con una joven uruguaya que reside fuera de Chile.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el conductor habría observado a Kimi antes de realizar un viraje en U. Luego atravesó el bandejón central y subió con el furgón a la vereda, impactando violentamente al joven contra la muralla de una vivienda.

Pero la agresión no habría terminado con el atropello. Según los registros y antecedentes difundidos, el sujeto descendió del vehículo y pateó reiteradamente a la víctima. Después regresó al furgón y escapó en dirección a la avenida Sargento Aldea.

La secuencia provocó conmoción por la violencia del ataque y se convirtió en una pieza clave para la investigación.

Hasta el momento, el conductor no ha sido detenido y las autoridades continúan con las diligencias para identificarlo y dar con su paradero.

El cuerpo del joven boliviano fue velado el miércoles en la sede vecinal de la población Sargento Aldea. Su funeral se realizó el jueves, a las 15:00, en el Cinerario Católico de Maipú.