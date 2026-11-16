Colegio Médico se declara en emergencia y anuncia movilizaciones

El Colegio Médico Nacional se declaró en estado de emergencia y anunció posibles movilizaciones a nivel nacional en rechazo a las determinaciones que viene asumiendo el Ministerio de Salud, bajo la conducción de la ministra Marcela Flores.

El presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, explicó que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la situación del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI), instancia que lleva cerca de 40 años de funcionamiento y que cumple un papel fundamental en la formación de médicos residentes.

Anzoátegui expresó su rechazo a cualquier intento de desarticular o sustituir esta institución y advirtió que su cierre pondría en riesgo la formación de profesionales en distintas especialidades.

También cuestionó que las decisiones se pretendan asumir sin consenso con el Colegio Médico ni con las universidades.

Otro de los puntos de preocupación es la seguridad social a corto plazo. El dirigente rechazó cualquier modificación al Código de la Seguridad Social o reorganización del sistema sanitario sin la participación efectiva de las organizaciones médicas, los colegios profesionales y los sindicatos que forman parte de este sector.

La institucionalización de los cargos médicos también está entre las demandas. El Colegio Médico exige que las designaciones se realicen mediante concursos de méritos y exámenes de competencia, en cumplimiento de la Ley 3131 y el Estatuto del Colegio Médico.

Anzoátegui cuestionó que los puestos puedan ser asignados mediante decisiones discrecionales y sostuvo que deben prevalecer la capacidad y la formación profesional.

Ante estos tres puntos, el Colegio Médico Nacional exige una reunión urgente con la ministra Marcela Flores y con las instancias académicas involucradas.