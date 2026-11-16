Los precios de las verduras registran variaciones al inicio de una nueva semana en el mercado Abasto de Santa Cruz. Mientras el tomate experimentó una importante reducción, productos como la papa, la lechuga y el brócoli mantienen precios elevados.

Una comerciante informó que el tomate bajó considerablemente en los últimos días. “El tomate ha bajado, porque estaban vendiendo a 15, ahora estamos vendiendo a 8 y a 10 bolivianos”, explicó al detallar los nuevos precios.

En el caso de la cebolla, el costo se mantiene sin variaciones importantes y se comercializan tres libras entre Bs 10 y Bs 12. La papa, en cambio, continúa cara: la arroba se vende a Bs 120, mientras que tres libras cuestan Bs 15.

La lechuga también registra un incremento. Según la comerciante, anteriormente se encontraba a Bs 3 la unidad e incluso se ofrecían dos por Bs 5, pero actualmente las plantas se comercializan entre Bs 5 y Bs 7, dependiendo de sus características.

Otro producto que subió de precio es el brócoli. La cabeza se vende actualmente a Bs 10, según el tamaño, cuando anteriormente costaba alrededor de Bs 5.

Sobre las causas de estos incrementos, la comerciante indicó que algunos proveedores atribuyen los precios a la menor producción en el campo y al encarecimiento del transporte.

Además, advirtió que la cantidad de verduras que llega al mercado disminuyó en comparación con semanas anteriores, situación que también preocupa a los comerciantes.