El abogado de Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, llegó este lunes hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para conocer la situación jurídica de su defendido, quien fue aprehendido nuevamente, esta vez en el marco de las investigaciones del denominado caso Roma.

A su llegada, el abogado Mariano Medina cuestionó el procedimiento policial y manifestó su preocupación por la forma en que se ejecutó la aprehensión. Según su versión, Quezada fue detenido en su domicilio, sin una orden de allanamiento y delante de su hijo.

"Es evidente aquí que no se están respetando los derechos y garantías fundamentales de una persona. Es en vano que recordemos lo que está en la Constitución Política del Estado (CPE), el artículo 13, 14, 23, si usted quiere, de memoria lo podemos repetir, pero en la práctica estamos viendo una ilegalidad”, declaró Medina ante los medios de comunicación.

Consultado sobre un posible traslado de su defendido a la ciudad de La Paz, el jurista indicó que todavía no tenía información precisa y que primero debía conocer los detalles del procedimiento.

Sobre la vinculación de Quezada con el denominado caso Roma, Medina señaló que aún desconocía los hechos específicos que sustentan la investigación y que necesitaba revisar la documentación correspondiente.

“Eso es lo que voy a ver, es lo que se sabe y lo que ustedes también conocen, simplemente tengo ese conocimiento, pero de manera precisa no sé cuál es el hecho práctico que se está imputando, simplemente sé que es el caso Roma”, afirmó.

El abogado también cuestionó las condiciones en las que se habría ejecutado la aprehensión y sostuvo que, a su criterio, no se habrían respetado las garantías constitucionales de su defendido.

“¿Qué nos dice nuestra Constitución? Nos dice que los derechos son indivisibles, ¿no es cierto?, que son universales, que son progresivos. Dígame, ¿qué hay de esas características, que hay una situación, que vayan a su casa sin orden de allanamiento, sin darle la oportunidad de asumir defensa”, manifestó.

Ante la consulta de los periodistas sobre si Quezada fue aprehendido en su domicilio, el abogado respondió: “En su casa, en frente a su hijo”.

Cuando se le preguntó si el procedimiento se realizó sin una orden de allanamiento, Medina fue contundente: “Sin orden de nada”, concluyó antes de ingresar a dependencias policiales para reunirse con su defendido.