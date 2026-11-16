Incendio en Taperas: reportan unas 7.500 hectáreas afectadas y un aprehendido

El incendio forestal registrado en la comunidad de Taperas, en el departamento de Santa Cruz, dejó aproximadamente 7.500 hectáreas afectadas, según el último reporte del Viceministerio de Defensa Civil.

La emergencia movilizó a efectivos militares, bomberos, personal de distintas instituciones y medios aéreos para controlar el avance del fuego.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmerman, explicó que el primer reporte establecía 7.050 hectáreas afectadas en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré, pero posteriormente la cifra se actualizó a 7.500 hectáreas.

Para atender la emergencia se movilizaron 194 efectivos de diferentes instituciones, de los cuales 128 pertenecían a la Unidad Militar de Emergencia Ecológica.

También se desplegaron 21 vehículos y seis medios aéreos entre drones, helicópteros y una avioneta para realizar labores de reconocimiento.

“Se estableció un sistema de comando de incidentes. Desplegamos 21 vehículos de parte del Ministerio de Defensa Civil y la Unidad Militar de Emergencia Ecológica”, detalló Rivero.

El viceministro destacó que la intervención aérea fue fundamental debido a las dificultades de acceso a las zonas afectadas. Explicó que los helicópteros realizaron dos descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket y que también se desplegó maquinaria para habilitar caminos y facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.

Rivero señaló que las precipitaciones registradas en la zona contribuyeron a controlar el incendio y que actualmente se realizan inspecciones terrestres para identificar posibles puntos calientes.

“Por el momento no tenemos focos de calor activos en esa zona. Estamos en una constante vigilancia y hoy día entran por tierra, porque ya están en etapa de enfriamiento, para ver si no habría ningún otro foco de calor en la zona”, afirmó.

Respecto al origen del fuego, la autoridad indicó que existen indicios de que fue provocado por la acción humana y confirmó que una persona fue aprehendida en flagrancia.

Ante el pronóstico de altas temperaturas y ráfagas de viento en Santa Cruz, Defensa Civil aseguró que mantiene activados sus planes de prevención y respuesta.