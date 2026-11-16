El agua aún no baja: viviendas de la zona sur siguen inundadas en Cochabamba

Las inundaciones persisten en varias viviendas de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, pese a que las lluvias cesaron. En la OTB Cerro Blanco, sobre la calle Santa Bárbara, algunas casas todavía tienen alrededor de 40 centímetros de agua acumulada, lo que mantiene en emergencia a las familias afectadas.

Los vecinos colocaron promontorios de tierra en los alrededores de sus viviendas para evitar que el agua continúe ingresando; sin embargo, aseguran que la filtración persiste y que necesitan que las autoridades mantengan los trabajos de bombeo.

Una de las afectadas relató que, aunque retiran el agua de sus casas, los ambientes vuelven a inundarse debido a que el líquido continúa filtrándose desde los costados.

"Todos estamos bajo el agua; queremos que, por favor, sigan viniendo a trabajar y bombeando porque el agua continúa filtrándose. Seguimos en agua, por más que saque el agua va a seguir llenándose porque de los costados sigue filtrándose", contó.

Otra vecina relató que la inundación también provocó la muerte de tres patos que tenía en su vivienda, debido a que no había espacios secos donde pudieran resguardarse.

"Mis patitos se han muerto, he perdido como tres porque se inundó y no se dejaban agarrar, no había un lugar seco", lamentó.

La afectada también señaló que el agua y el lodo dañaron las camas, mochilas, cuadernos y uniformes escolares de sus hijos. "Los cuartos están llenos de agua; las camas, mochilas y cuadernos de mis hijos están en el agua; los uniformes están llenos de lodo; todo lo hemos perdido", comentó.

Ante esta situación, explicó que su familia tuvo que buscar refugio en la parte alta y dormir en la casa de un vecino mientras espera que se desfogue el agua.

Alcaldía reporta 170 afectados

El director de Obras Públicas de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que se desplegó personal y maquinaria para atender las emergencias ocasionadas por las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada del domingo.

"Nosotros tenemos personal desplazado los siete días de la semana y las 24 horas, tenemos camiones equipados con motobombas justamente para atender inmediatamente se presenten cualquier contingencia", explicó.

Rosales señaló que las lluvias fueron intensas y sostenidas, provocando inundaciones en sectores donde anteriormente no se registraban este tipo de afectaciones, como las avenidas América, Juan de la Rosa y Simón López.

También mencionó problemas en la avenida Panamericana, la Base Aérea, Kaspi Chaka y la avenida 6 de Agosto.

El funcionario atribuyó estas emergencias a los efectos del cambio climático y al fenómeno de El Niño, y señaló que se movilizó personal de Obras Públicas, de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y otras unidades municipales para atender a las familias.

Asimismo, indicó que se tiene un reporte de 170 afectados y que se mantiene el monitoreo en las OTB Lacma y Cerro Blanco, donde algunas viviendas continúan anegadas debido a las filtraciones relacionadas con el nivel freático.