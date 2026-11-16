Aeropuerto de Trinidad operará vuelos internacionales hasta el 20 de noviembre

El Aeropuerto Teniente de Aviación Jorge Henrich Arauz de Trinidad fue habilitado temporalmente para operaciones internacionales del 13 al 20 de noviembre, con el objetivo de facilitar la llegada y salida de delegaciones, autoridades e invitados del exterior por el aniversario de creación del departamento del Beni, que se conmemora este 18 de noviembre.

La gestión fue realizada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, como parte de las actividades por la efeméride departamental. Se prevé la participación de delegaciones de varios países, principalmente de Brasil.

La internacionalización temporal permitirá atender vuelos procedentes de otros países y operaciones de salida hacia el exterior durante el periodo establecido.

Servicios aeroportuarios

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) coordina los servicios necesarios para garantizar las operaciones internacionales, entre ellos el tránsito aéreo, información aeronáutica, salvamento y extinción de incendios, seguridad de la aviación civil y meteorología.

También se contemplan servicios de comunicaciones aeronáuticas, atención médica aeroportuaria, asistencia en tierra, facilitación al pasajero y operaciones aeroportuarias.

Instituciones a cargo de los controles

Los controles para el ingreso y salida de personas, equipajes y bienes estarán a cargo de las instituciones competentes, en coordinación con la administración del aeropuerto.

Aduana Nacional: revisión de equipajes y bienes que ingresen o salgan del país.

Dirección General de Migración: control migratorio de las personas.

Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN): controles en el área de antinarcóticos.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag): controles sanitarios agropecuarios, zoosanitarios y fitosanitarios.

La habilitación estará vigente durante ocho días y busca facilitar las operaciones aéreas internacionales previstas por los actos conmemorativos del aniversario del Beni.