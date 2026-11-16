La búsqueda de Edgar Samuel Crespo continúa en Cochabamba, luego de que el vehículo en el que viajaba junto a otras dos personas cayera a un canal de desagüe en inmediaciones de la avenida Capitán Víctor Ustáriz, durante las lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 7, cuando el motorizado fue arrastrado por la fuerza del agua. Dos de sus ocupantes fueron rescatados con vida, mientras que el joven de 21 años permanece desaparecido.

Voluntarios del SAR Bolivia participaron en las tareas de búsqueda ayer. Entretanto, los familiares también realizan recorridos por la zona para tratar de encontrar al joven.

Su madre pide ayuda para encontrarlo

La madre de Edgar pidió a las autoridades y a los equipos de emergencia intensificar los trabajos de búsqueda y rescate.

"Estamos pidiendo ayuda a SAR Bolivia y Bomberos de la Policía para sacar el cuerpo de mi hijo", expresó.

Buscan a joven que fue arrastrado por una riada en Colcapirhua. Foto: Fernando Aguilar- Periodista/ Red Uno

La mujer relató que la familia buscó durante toda la jornada y la noche del domingo. "Estamos buscando desde ayer, toda la noche hemos buscado, regresamos para empezar a buscar", señaló.

Asimismo, indicó que, según lo que les comunicaron, la Policía les habría informado que debían transcurrir 72 horas para activar la búsqueda.

La madre contó que Edgar trabajaba en un taller de autos y camiones y que el día del accidente había salido junto a otras dos personas. "Mi hijo era pasajero del auto que cayó al canal de riego, el jefe estaba manejando el auto, se habían entrado al canal por el kilómetro 7", relató.

Según su testimonio, el responsable del taller los había trasladado y los tres ocupantes supuestamente retornaban de su jornada laboral.

Desesperada por encontrar a su hijo, la mujer reiteró su pedido de colaboración a las autoridades y equipos de rescate. "Lo único que pido es que me ayuden a buscar. Queremos encontrarlo", expresó.

Ante el pedido de la madre, personal de Bomberos de la Policía se apersonó al sector de Esquilán a la altura de la jurisdicción de Colcapirhua para recabar datos y apoyar con las tareas de búsqueda.