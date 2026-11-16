La Paz registra un sismo de magnitud 5.0 en la provincia Franz Tamayo

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este lunes 16 de noviembre en la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, informó el Observatorio San Calixto de Bolivia.

De acuerdo con el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el movimiento telúrico ocurrió a las 02:47:26, hora local, y tuvo una profundidad hipocentral de 700 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo profundo.

El epicentro fue localizado en las coordenadas -14.414 de latitud y -68.336 de longitud, en territorio de la provincia Franz Tamayo.

¿Dónde se localizó el sismo?

Según el boletín, el evento sísmico tuvo las siguientes distancias epicentrales:

A 35 kilómetros al norte-noreste de Apolo.

A 57 kilómetros al oeste-suroeste de Tumupasa.

A 75 kilómetros al sur-suroeste de Ixiamas.

Reporte oficial del sismo de magnitud 5.0 registrado en la provincia Franz Tamayo, La Paz, el 16 de noviembre de 2026.

El Observatorio San Calixto señaló que, debido a que la profundidad del sismo supera los 500 kilómetros, existe la posibilidad de que haya sido percibido, dependiendo de su magnitud.