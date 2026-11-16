Muere a los 20 años Aldrin, el joven que padecía cáncer de huesos y pidió una ley de eutanasia

Aldrin Obed Ichuta Vargas, el joven de 20 años que hizo público su pedido para que Bolivia apruebe una ley de eutanasia, falleció la madrugada de este lunes 16 de noviembre, después de enfrentar un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos. La noticia fue confirmada por la Unidad Educativa Plena Maranata, institución en la que cursó sus estudios.

Su historia trascendió las redes sociales y llegó a distintos sectores del país. A través de videos y publicaciones, Aldrin compartió parte de su lucha contra la enfermedad, los tratamientos que debía afrontar y los intensos dolores que marcaron su vida durante este proceso.

En medio de ese sufrimiento, decidió hacer público un pedido que abrió un debate en Bolivia: la aprobación de una ley de eutanasia que permita a personas con enfermedades terminales acceder a una muerte digna.

“Yo no me quiero ir con dolor, yo no me quiero ir sufriendo”, expresó en uno de sus videos, palabras con las que transmitió la difícil situación que atravesaba y que dieron mayor visibilidad a su demanda.

Su caso impulsó una campaña dirigida a la Asamblea Legislativa para que se debata y apruebe una normativa sobre la eutanasia. Sin embargo, el proyecto quedó congelado en etapa de comisión, luego de que distintas organizaciones expresaran su rechazo a la iniciativa.

Maranata expresa su pesar

Tras conocerse su fallecimiento, la Unidad Educativa Plena Maranata publicó un mensaje de condolencia en sus redes sociales para despedir a quien fue uno de sus estudiantes.

“La Unidad Educativa Plena Maranata expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de nuestro querido exalumno Aldrin Obed Ichuta Vargas, promoción 2024”, señala el comunicado.

La Unidad Educativa Plena Maranata despidió a su exalumno Aldrin Obed Ichuta Vargas.

La institución también expresó su solidaridad con los familiares y pidió acompañarlos en este momento de dolor.

“La comunidad educativa se adhiere al dolor de su familia e invita a todos a elevar una oración, rogando a Dios que conceda consuelo y fortaleza a sus seres queridos. Nos sostiene la fe en el pronto retorno de Cristo y la promesa de la resurrección”, agrega la publicación.