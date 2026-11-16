"Tiene que quitarse tarde o temprano": Ríos sobre la subvención a la gasolina

El experto y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que Bolivia tendrá que avanzar tarde o temprano en la eliminación de los subsidios a los combustibles, debido a la situación de las finanzas públicas, la falta de dólares y el riesgo de desabastecimiento. Considera que mantener estas subvenciones sin resolver los problemas de fondo podría agravar la crisis energética del país.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Ríos sostuvo que el retiro del subsidio a la gasolina es una medida que deberá asumir el Gobierno, aunque aclaró que la decisión y el momento de aplicarla corresponden a las autoridades nacionales, en función de la disponibilidad de recursos económicos.

“Tiene que quitarse el subsidio, tiene que quitarse tarde o temprano. Eso tiene que pasar. El cuándo lo tendrá que decir el Gobierno en función de las finanzas públicas, del flujo de caja que tiene el Gobierno y de la necesidad de dólares que tenemos en el país”, manifestó.

El analista incluso mencionó que esta medida podría concretarse en 2027, aunque aclaró que no existe una fecha definida. A su criterio, el país también tendrá que avanzar en subvención al gas licuado de petróleo (GLP) y comenzar a retirar el apoyo estatal al gas natural.

“Son tareas inminentes que hay que tomarlas tarde o temprano. Caso contrario, nos van a producir desabastecimiento”, advirtió.

Cuestiona las declaraciones del presidente de YPFB

Al referirse a las recientes declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, sobre una posible eliminación del subsidio a la gasolina, Ríos cuestionó que el titular de la estatal petrolera se pronunciara sobre decisiones que, según explicó, corresponden al Ministerio de Hidrocarburos.

“Primero no deberían existir estas contradicciones. Pero a mí me parece pésimo que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), (Sebastián Daroca) salga a decir temas o a anunciar temas que no están bajo su tuición”, señaló.

Ríos explicó que YPFB es una empresa estatal encargada de actividades como la importación de combustibles, el transporte y la comercialización de gas, mientras que la política energética está bajo responsabilidad del ministerio del área.

Por ello, calificó de “totalmente inadecuado” que Daroca haya realizado anuncios que, en su criterio, generaron preocupación en la población y pasaron por encima de las atribuciones de la cartera correspondiente.

“Totalmente inadecuado alertar a la población, provocar algo de caos y sobre todo ir sobre la cabeza del sector, que es quien tiene tuición totalmente directa sobre levantar o quitar soluciones”, expresó.

Consultado sobre si estas declaraciones podrían costarle el cargo a Daroca, Ríos dijo que no tenía una respuesta definitiva. Sin embargo, puso en duda que sea sencillo encontrar a alguien dispuesto a asumir la presidencia de la estatal petrolera en las actuales condiciones.

“No sé, veremos. Porque en realidad, vamos a ver cómo está, a ver quién se quiere hacer cargo de ese muerto. Nadie, nadie con cuatro dedos de frente quiere una presidencia de una empresa que ha tenido lo de la gasolina basura, que todavía tiene corrupción dentro de la empresa. Entonces, no es fácil encontrar respaldo”, afirmó.

También recordó que Claudia Cronenbold, expresidenta de YPFB, permaneció menos de un mes en el cargo. “No olvidemos que la señora Claudia Cronenbold (expresidenta de YPFB) no aguantó ni un mes porque veía lo que venía”, manifestó.

Precios variables y una eliminación de shock

Sobre el precio que podría alcanzar la gasolina una vez eliminado el subsidio, Ríos explicó que no existe una tarifa única que pueda establecerse de manera permanente, debido a que Bolivia depende de la importación de combustibles y está expuesta a las variaciones del mercado internacional.

En ese sentido, señaló que los precios deberán tomar en cuenta tres factores: el tipo de cambio, el precio internacional del petróleo y el margen de refinación.

“Los bolivianos tenemos que acostumbrarnos a que los precios de los combustibles van a fluctuar con el tipo de cambio, uno, por supuesto, pero dos, con el precio internacional del petróleo, y tres, con el margen de refinación internacional”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que las variaciones en el escenario internacional, incluida la situación en el estrecho de Ormuz, pueden provocar cambios en el precio del petróleo y, por tanto, en los costos de los combustibles.

“Entonces, no podemos establecer un precio fijo. El precio del diésel, de la gasolina, del GLP, porque somos un país importador, tiene que cambiar semana a semana o día a día en los países vecinos, Perú, Brasil, Chile. Las diferentes marcas cambian precios en cada dos, tres, cuatro, cinco días, dependiendo al precio que compran y a los precios que tiene el petróleo y el margen de refinación internacional. En Bolivia hay que aumentarle, por supuesto, el tipo de cambio”, sostuvo.

Respecto a cómo debería aplicarse la eliminación del subsidio y el impacto que tendría en el bolsillo de los bolivianos, el exministro descartó que el retiro sea gradual. A su juicio, un proceso progresivo podría facilitar la aparición de mercados ilegales y prácticas irregulares.

“No, el gradualismo, para mí, no funciona. Creo que no es pertinente el gradualismo. Se forman mafias negras y demás. Cuando saben que va a subir, creo que tiene que ser de shock”, afirmó.

Ríos también responsabilizó a las anteriores administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS) por el deterioro del sector energético y la caída de las reservas de hidrocarburos. En ese contexto, sostuvo que la actual crisis no fue generada por el Gobierno de Rodrigo Paz ni por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos.

“Los bolivianos tenemos que entender que los bolivianos votamos por Evo Morales y por el señor, Luis Arce Catacora. Ellos dañaron el sector energético boliviano”, manifestó.

Asimismo, cuestionó la falta de exploración y reposición de reservas, y mencionó los recursos que, según sus declaraciones, el país habría perdido durante los últimos años.

“Esta crisis no la hizo Rodrigo Paz ni el Ministerio de Energía e Hidrocarburos. La ha hecho el Movimiento al Socialismo. Y los bolivianos votamos por el masismo, votamos por ese Estado empresario, ese Estado nacionalista, estatista, porque esto es fruto de no haber realizado exploración, de no haber tenido un manejo adecuado de los recursos y haber repuesto reservas, sobre todo”, señaló.

Finalmente, Ríos consideró que la población tendrá que asumir las consecuencias de las decisiones económicas y energéticas que se tomen, aunque reconoció que el escenario será difícil para los bolivianos.

“Creo que tenemos que aguantar, no queda de otra. El no quitar subsidios, para mí, es igual a desabastecimiento futuro”, concluyó.