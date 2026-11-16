"Cuando estemos listos, vamos a quitar subsidios": ministro de Hidrocarburos sobre la gasolina

El Gobierno asegura que trabaja en medidas para evitar que una eventual eliminación de la subvención a la gasolina genere un impacto económico demasiado fuerte en la población. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que el Ejecutivo analiza mecanismos de protección para los sectores más vulnerables antes de tomar una decisión sobre el retiro del subsidio.

"Nosotros estamos llevando adelante todas las medidas para evitar que este impacto sea muy grande", manifestó la autoridad al ser consultada sobre las garantías que tendrá la población frente a un posible incremento de los precios de los carburantes.

Blanco reconoció que la eliminación de la subvención tendrá repercusiones en la economía de los bolivianos. «O sea, que va a haber un impacto, tiene que haber», señaló, aunque sostuvo que el objetivo del Gobierno es reducir sus efectos.

Estas determinaciones se dan a conocer tras una declaración del presidente de YPFB, Sebastián Daroca, quien señaló que el fin de la subvención al precio de la gasolina se daría el próximo 12 de enero de 2027.

La autoridad explicó que todavía no existe una fecha definida para levantar la subvención ni un decreto supremo que establezca un plazo. Indicó que primero se deben identificar las medidas de protección y sostener reuniones con los sectores que podrían resultar afectados.

"Cuando estemos listos, cuando sepamos cómo vamos a hacer para que estos sectores más vulnerables no sean afectados, cuando hayamos llevado responsablemente todas las medidas que llevamos adelante, como lo hacemos, vamos a quitar subsidios, si es que los quitamos", sostuvo.

El ministro también aseguró que el Gobierno no puede tomar una decisión sin contar previamente con estudios y análisis sobre sus posibles consecuencias. "No podemos sacar un decreto (...) sin haber tomado los estudios correspondientes y los análisis pertinentes para estar seguros de que los más afectados no van a tener un impacto grave", explicó.

Por otra parte, Blanco señaló que la eliminación de la subvención permitiría combatir el contrabando de combustibles y anunció que se implementarán mecanismos de control para evitar el desvío y la especulación.

"El día que desaparezca la subvención, va a desaparecer el contrabando maldito que hay. Ese contrabando que sangra a la patria y beneficia a unos cuantos delincuentes", afirmó.

Asimismo, aseguró que las investigaciones alcanzarán a quienes hayan participado en irregularidades relacionadas con la comercialización de carburantes.

"Caiga quien caiga, como siempre lo digo, sea de nuestra gestión o de otra gestión, que haya estado involucrado en actos ilícitos, especialmente en este tema del contrabando de combustibles, debe ir preso", enfatizó.

Por el momento, el Ejecutivo no estableció un plazo para levantar la subvención. Según el ministro, la prioridad es definir las medidas de protección y control para que una eventual modificación de los precios de los carburantes no genere un impacto demasiado fuerte en la economía de las familias bolivianas.