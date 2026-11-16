"Encapuchados se lo llevaron": abogado de Porras cuestiona su aprehensión y confirma su traslado a La Paz

El abogado del exfiscal Julio César Porras, Fernando Acevedo, confirmó que existe una orden para trasladar a su defendido a la ciudad de La Paz. Además, cuestionó la forma en que se produjo su aprehensión y relató que fue interceptado por un grupo de personas encapuchadas cuando compartía con su familia.

Porras volvió a ser aprehendido en el marco de las investigaciones por el denominado caso Roma, proceso en el que también figura como investigado el exfiscal general Roger Mariaca.

Durante un contacto con Red Uno, Acevedo contó que Porras se encontraba jugando fútbol con sus familiares cuando fue sorprendido por varias personas que llegaron hasta el lugar.

“Él el día de ayer (domingo) estaba jugando fútbol con su familia, con niño en la cancha de la noche, cuando le llegaron diez individuos con personas con capucha y se lo alzaron y trajeron”, señaló el abogado.

Al ser consultado sobre el traslado del exfiscal a la sede de Gobierno, el jurista confirmó que la disposición fue emitida desde La Paz y no desde el lugar donde se encontraba su defendido.

“Sí, hay una orden de traslado emanada de la ciudad de La Paz, no de acá”, afirmó Acevedo durante la entrevista.

El abogado también se refirió al estado de su defendido y aseguró que, pese a lo ocurrido, se encuentra tranquilo.

“El doctor Porras en este momento se encuentra tranquilo”, señaló.