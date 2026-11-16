Al comprar carne de res, uno de los detalles que suele llamar la atención es el color de su grasa. Mientras algunos consumidores prefieren los cortes con grasa blanca, otros desconfían de los que presentan tonalidades amarillas. Sin embargo, esta diferencia tiene una explicación relacionada principalmente con la alimentación del ganado y no necesariamente con la calidad o el estado del producto.

La grasa amarilla suele aparecer en animales criados a pasto. Esto ocurre porque las plantas verdes contienen betacaroteno, un pigmento natural que se acumula en el tejido adiposo y le da esa tonalidad. La edad, el sexo y la genética del animal también pueden influir en la intensidad del color.

Por su parte, la grasa blanca es más habitual en bovinos alimentados con granos, como maíz y soja, especialmente en sistemas de engorde intensivo. Estos alimentos contienen menos betacaroteno, por lo que la grasa conserva un tono más claro.

Pero ¿cuál es más saludable? Desde el punto de vista nutricional, la carne de animales criados a pasto puede tener una mayor proporción de ácidos grasos omega-3, ácido linoleico conjugado y antioxidantes, como la vitamina E y el betacaroteno. Algunos estudios también encontraron diferencias favorables en el perfil de grasas de estos cortes.

En cambio, la carne de animales alimentados con granos suele desarrollar más marmoleo, es decir, pequeñas vetas de grasa distribuidas dentro del músculo. Esta característica se relaciona con una mayor jugosidad, terneza y sabor durante la cocción.

El color no determina si la carne está en buen estado

Un aspecto importante es que la grasa amarilla no significa que la carne esté vencida ni que sea de menor calidad. Para evaluar su estado hay que observar otros aspectos, como el olor, la textura y la apariencia general. Un olor desagradable, una superficie viscosa o cambios anormales pueden ser señales de deterioro, independientemente del color de la grasa.

En la cocina también existen diferencias. Los cortes con mayor marmoleo suelen conservar mejor su jugosidad, mientras que las carnes más magras necesitan mayor cuidado para evitar que se resequen durante la cocción.

En definitiva, tanto la grasa blanca como la amarilla pueden formar parte de una carne apta para el consumo. La primera suele estar asociada con una mayor infiltración de grasa y la segunda con animales alimentados a pasto, que pueden ofrecer algunas ventajas nutricionales. Por eso, el color es una pista sobre la alimentación del ganado, pero no debe ser el único criterio para elegir un corte.