Milan creció y sorprende a todos: así luce el hijo mayor de Shakira y Piqué

Milan Piqué, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, llamó la atención durante una reciente aparición pública junto a su madre en Miami. A sus 13 años, el adolescente ha experimentado un notable crecimiento y ya supera en estatura a la cantante colombiana, una transformación que volvió a despertar comentarios sobre el parecido físico con sus padres.

Madre e hijo asistieron el sábado al partido de baloncesto entre los Miami Heat y los Detroit Pistons, disputado en el Kaseya Center de Miami. Ambos disfrutaron del encuentro desde las primeras filas, cerca de la cancha, según las revistas ¡Hola! y el portal ABC.

Milan lució un gorro verde con estrellas blancas, una camiseta blanca y vaqueros, mientras que Shakira optó por un conjunto azul con estampado geométrico, gafas de sol y su característica melena suelta.

Durante el encuentro, las cámaras del estadio enfocaron a la artista y su imagen apareció en el videomarcador con una presentación que destacaba su trayectoria musical como cantante ganadora de un Grammy. La escena también permitió observar la cercanía y complicidad entre ambos.

Un crecimiento que despierta comparaciones

El cambio físico de Milan fue uno de los aspectos que más comentarios generó durante su aparición. A sus 13 años, el joven atraviesa una etapa de crecimiento y ya es más alto que su madre, lo que reavivó las comparaciones sobre cuánto heredó físicamente de Shakira y cuánto de su padre, el exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira posa junto a sus hijos, Milan y Sasha, durante una aparición pública. Foto archivo: Revista Hola

Además, el adolescente tuvo un gesto cariñoso con la cantante cuando ambos aparecieron en la pantalla gigante del recinto, una escena que reflejó el vínculo que mantienen.

El orgullo de Shakira

Milan también ha expresado públicamente su admiración por la carrera de su madre. Durante una premiación en la que Shakira obtuvo el reconocimiento al Mejor Álbum de Pop Latino, el adolescente acompañó a la artista y manifestó su orgullo por su trabajo.

Por otra parte, el joven ha demostrado interés por el deporte, especialmente por el fútbol. En una ocasión, Shakira lo retó a mencionar a todos los campeones mundiales desde 1930 y Milan respondió sin titubear, demostrando su conocimiento sobre la historia de los mundiales.

Shakira posa junto a sus hijos, Milan y Sasha, durante una aparición pública. Foto archivo: People

Su reciente aparición en Miami volvió a ponerlo en el centro de la atención pública, esta vez por su crecimiento y el parecido que empieza a evidenciar con sus famosos padres.