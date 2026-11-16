El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, fue trasladado a la ciudad de La Paz este lunes 16 de noviembre, en el marco de las investigaciones por el denominado caso Roma. Antes de abordar el avión, cerca de las 13:00, respondió a las consultas de los medios de comunicación mientras era conducido a celdas policiales del aeropuerto Internacional Viru Viru.

Durante el recorrido hacia las celdas policiales, fue consultado sobre la situación que atraviesa y expresó: “La voluntad de Dios nunca es errónea. Nunca. Nunca. Son perfectos”.

Al ser preguntado sobre si aportará en la investigación, Quezada aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seres queridos.

“Solo un mensaje para mis amores. Hay que ser fuertes. La voluntad de Dios nunca es errónea. Todo pasa por algo. No perdamos la fe. Dios sabe por qué pasan las cosas”, manifestó.

Los periodistas también le consultaron si tenía temor de quedar detenido durante el desarrollo de las investigaciones. Ante esa pregunta, el exmagistrado respondió brevemente: “Que sea la voluntad de Dios”.

Por su parte, el exfiscal Julio César Porras también llegó al aeropuerto Internacional Viru Viru para ser trasladado a La Paz. Sin embargo, a diferencia de Quezada, no brindó declaraciones a los medios de comunicación y únicamente fue conducido a celdas policiales de la terminal aérea.