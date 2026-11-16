Magisterio urbano cumple 14 días de huelga de hambre y define nuevas protestas

El magisterio urbano de La Paz cumple su décimo cuarto día de piquete de huelga de hambre en la casona de este sector, mientras sus dirigentes preparan nuevas instancias de deliberación para definir la radicalización de sus medidas de presión en rechazo a la descentralización de la educación.

El profesor Rolando Suárez informó que las federaciones y organizaciones de base desarrollarán reuniones orgánicas durante la jornada, con el objetivo de analizar la situación y establecer nuevas determinaciones.

"En el transcurso de todo el día nosotros convocaremos otro evento nacional orgánico que nos permita sacar nuevas resoluciones o conclusiones", señaló.

Entre las medidas que se encuentran en análisis está un paro de 72 horas, además de posibles bloqueos de carreteras. Suárez confirmó que las movilizaciones están previstas para este viernes.

"Está establecido movilizaciones para el día viernes y el tema del bloqueo se está considerando también", indicó el dirigente.

Mientras tanto, los maestros mantienen la huelga de hambre y aguardan las resoluciones que surjan de las reuniones de sus diferentes federaciones para definir las próximas acciones de protesta.