Desde este lunes 16 de noviembre entró en vigencia el denominado “megaperdonazo tributario”, una medida que permitirá regularizar obligaciones municipales con descuentos de hasta el 50% y la eliminación de multas e intereses, según la gestión adeudada.

El director de Administración Tributaria, Carlos Verazain, explicó que esta nueva normativa busca facilitar el pago de impuestos atrasados correspondientes a bienes inmuebles, vehículos y patentes municipales.

La autoridad destacó que se trata de un beneficio especial para quienes desean ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

Verazain informó que los contribuyentes con deudas correspondientes a las gestiones de 1995 a 2020, inclusive, podrán beneficiarse con una reducción del 50% del tributo omitido.

“Un perdonazo que no se había dado antes en nuestro municipio, que es la condonación del 50% del total de la deuda tributaria”, explicó el funcionario al presentar los alcances de la medida.

Esto significa que quienes mantienen obligaciones municipales antiguas podrán cancelar el impuesto pendiente con una reducción importante del monto original, conforme a las condiciones establecidas por la nueva ley.

La normativa también establece un beneficio para quienes tienen deudas correspondientes a las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024.

En estos casos, la Alcaldía condonará la totalidad de las multas e intereses acumulados.

La disposición alcanza a impuestos municipales de inmuebles, vehículos y actividades económicas sujetas a patentes.

El director de Administración Tributaria recordó que el perdonazo tiene una duración limitada.

Los contribuyentes podrán acogerse a los descuentos desde el lunes 16 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre de 2026.

La autoridad recomendó aprovechar el plazo establecido para evitar la acumulación de nuevas obligaciones y regularizar las deudas existentes.

Una de las facilidades anunciadas por la Alcaldía es que los contribuyentes no necesitan acudir personalmente a la Quinta Municipal para beneficiarse con los descuentos.

Carlos Verazain explicó que el pago puede realizarse desde un teléfono celular o una computadora, utilizando la opción de código QR habilitada por el sistema municipal.

Para efectuar la consulta y generar el código, el ciudadano deberá contar con el número de su inmueble o la placa de su vehículo, según corresponda.

“El sistema le genera un código QR y puede realizar el pago desde el celular”, señaló.

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente también podrán acudir a la Quinta Municipal, donde se habilitó atención para los pagos tributarios.