¿A cuánto está el dólar paralelo hoy? Estas son las cotizaciones de compra y venta

El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia presenta diferencias en las cotizaciones de compra y venta este lunes 16 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos durante la jornada muestran valores que van desde Bs 11,63 hasta Bs 11,95, dependiendo del registro y del horario de publicación.

De acuerdo con una de las cotizaciones publicadas a las 12:29, el dólar se ofrece a Bs 11,93 para la venta, mientras que el precio de compra se sitúa en Bs 11,63. Esta referencia muestra una diferencia de 30 centavos entre ambos valores.

Sin embargo, otro reporte, difundido a las 5:59, presenta una cotización distinta. En ese registro, el dólar alcanza los Bs 11,87 para la compra y Bs 11,95 para la venta, con una diferencia de ocho centavos entre ambos precios.

Las variaciones entre los dos reportes reflejan que no existe una cotización única en el mercado paralelo, por lo que las personas que necesitan comprar o vender dólares deben tomar en cuenta las referencias disponibles antes de realizar una transacción.

Aunque las diferencias pueden parecer pequeñas, los centavos cobran importancia cuando se trata de cambiar cantidades mayores de dinero. Por ello, es recomendable comparar los precios ofrecidos y verificar las condiciones de cada operación.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia (BCB) establece para este lunes 16 de noviembre de 2026 un tipo de cambio de Bs 11,67 por dólar.